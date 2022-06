LIVE Berrettini-Albot 6-2 4-6 5-2, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: il moldavo serve per allungare la partita (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Buona prima di servizio di Albot. 30-30 Va sul nastro il rovescio di Berrettini. 15-30 Doppio fallo del moldavo. Matteo a due punti dalla partita. 15-15 In corridoio il dritto di Albot. 15-0 Risposta di Berrettini in rete. GAME Berrettini, 5-2. Ecco perché lo chiamano ‘the Hammer’: ace numero 21 della sua partita. 40-15 Ancora un ace azzurro! Questa volta esterno, riga piena! 30-15 Altro ace centrale di Berrettini. 15-15 Non entra in campo il back di rovescio di Berrettini. 15-0 In rete la risposta di Albot sul servizio di Matteo. GAME Albot, 4-2. Gran vincente per il moldavo con il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Buona prima di servizio di. 30-30 Va sul nastro il rovescio di. 15-30 Doppio fallo del. Matteo a due punti dalla. 15-15 In corridoio il dritto di. 15-0 Risposta diin rete. GAME, 5-2. Ecco perché lo chiamano ‘the Hammer’: ace numero 21 della sua. 40-15 Ancora un ace azzurro! Questa volta esterno, riga piena! 30-15 Altro ace centrale di. 15-15 Non entra in campo il back di rovescio di. 15-0 In rete la risposta disul servizio di Matteo. GAME, 4-2. Gran vincente per ilcon il ...

