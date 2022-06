La Salernitana è già un ricordo | Sabatini pronto all’avventura in Premier League!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 8 giugno 2022) L’avventura in Serie A di Walterè arrivata al capolinea dopo i dissapori con il presidente Iervolino delle ultime settimane. Il rapporto tra il direttore e la società granata si è interrotto bruscamente, per diversi motivi., però, che aveva annunciato di voler puntare ad un club da Champions League, èper una nuova sfida: inLeague. Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttomercatoWeb, l’ex dirigente dellasarebbe ad un passo dall’accordo con il Nottingham Forest dopo l’incontro odierno con i proprietari del club che, al tempo stesso, gestiscono anche l’Olympiacos in Grecia. Nottingham ForestNon è da escludere, infine, l’opzione chepossa condurre il ...