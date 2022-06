La Lazio fa spesa dallo Shakhtar: dopo Marcos Antonio un altro nome nel mirino! (Di mercoledì 8 giugno 2022) dopo il rinnovo di Maurizio Sarri; il direttore sportivo Tare ed il presidente Lotito sono pronti a programmare la Lazio che sarà, la Lazio del futuro, che secondo il numero uno biancoceleste dovrà avere tra i suoi obiettivi anche lo scudetto. Una parola che crea suggestione e che dunque non permette pause di lavoro nella programmazione e nella sistemazione di una squadra che possa essere quanto più competitiva possibile in campionato e non solo. Tare Lazio Calciomercatodopo aver battuto il primo colpo, con Marcos Antonio dallo Shakhtar Donetsk, proprio dalla società arancionera potrebbe arrivare il prossimo acquisto. Come riporta la Gazzetta dello Sport: “All’inizio della prossima settimana (probabilmente martedì) arriverà a Roma ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022)il rinnovo di Maurizio Sarri; il direttore sportivo Tare ed il presidente Lotito sono pronti a programmare lache sarà, ladel futuro, che secondo il numero uno biancoceleste dovrà avere tra i suoi obiettivi anche lo scudetto. Una parola che crea suggestione e che dunque non permette pause di lavoro nella programmazione e nella sistemazione di una squadra che possa essere quanto più competitiva possibile in campionato e non solo. TareCalciomercatoaver battuto il primo colpo, conDonetsk, proprio dalla società arancionera potrebbe arrivare il prossimo acquisto. Come riporta la Gazzetta dello Sport: “All’inizio della prossima settimana (probabilmente martedì) arriverà a Roma ...

