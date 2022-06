Joe Bastianich e la sua band pubblicano il video di “Fall In Between” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Esce oggi mercoledì 8 giugno il videoclip ufficiale di “Fall In Between” il nuovo singolo di JOE Bastianich & LA TERZA CLASSE, brano che anticipa l’uscita del loro esordio discografico il prossimo 24 giugno con l’album “Good Morning Italia”. Cavi, cuffie, nastro gaffa: il kit base del fonico di ogni piccolo live club diventa protagonista di “Fall In Between”, nuovo singolo del progetto Joe Bastianich & La Terza Classe. Joe Bastianich: il videoclip di Fall In Between è un tributo al settore della musica, finalmente in ripartenza Blues, folk e bluegrass rendono omaggio a quella categoria pesantemente danneggiata dalle restrizioni degli ultimi due anni, quei professionisti che permettono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Esce oggi mercoledì 8 giugno ilclip ufficiale di “In” il nuovo singolo di JOE& LA TERZA CLASSE, brano che anticipa l’uscita del loro esordio discografico il prossimo 24 giugno con l’album “Good Morning Italia”. Cavi, cuffie, nastro gaffa: il kit base del fonico di ogni piccolo live club diventa protagonista di “In”, nuovo singolo del progetto Joe& La Terza Classe. Joe: ilclip diInè un tributo al settore della musica, finalmente in ripartenza Blues, folk e bluegrass rendono omaggio a quella categoria pesantemente danneggiata dalle restrizioni degli ultimi due anni, quei professionisti che permettono ...

