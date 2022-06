Jacobs, come sta il campione dopo i guai fisici e quando torna (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’azzurro è stato costretto a dare forfait anche al Golden Gala di domani a Roma Marcell Jacobs dopo il debutto stagionale all’aperto, ad Ancona, si è dovuto fermare a causa di un problema fisico. Il velocista italiano è così costretto a saltare la quinta tappa della Diamond League a Roma, al Golden Gala. Leggi anche: Atletica, nuovo stop per Marcell Jacobs: come sta il campione Intano si è sottoposto a nuovi controlli come comunicato ufficialmente dalla Fidal. Il campione olimpico Marcell Jacobs si è sottoposto a nuovi accertamenti all’Istituto di Scienza dello sport, a Roma. Gli esami hanno confermato il decorso positivo del processo di recupero dall’infortunio muscolare evidenziato nelle ultime settimane (distrazione-elongazione di primo grado), e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’azzurro è stato costretto a dare forfait anche al Golden Gala di domani a Roma Marcellil debutto stagionale all’aperto, ad Ancona, si è dovuto fermare a causa di un problema fisico. Il velocista italiano è così costretto a saltare la quinta tappa della Diamond League a Roma, al Golden Gala. Leggi anche: Atletica, nuovo stop per Marcellsta ilIntano si è sottoposto a nuovi controllicomunicato ufficialmente dalla Fidal. Ilolimpico Marcellsi è sottoposto a nuovi accertamenti all’Istituto di Scienza dello sport, a Roma. Gli esami hanno confermato il decorso positivo del processo di recupero dall’infortunio muscolare evidenziato nelle ultime settimane (distrazione-elongazione di primo grado), e ...

