Isola 16, trasmesso il fuori onda di un'accesa lite tra Nick Luciani e Nicolas Vaporidis, poi però… (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un altro daytime de L'Isola dei Famosi, durante la fascia pomeridiana di oggi, ha aggiunto un tassello al difficile rapporto che si era creato tra Nick Luciani e il resto dei naufraghi. Visto infatti che Lory del Santo, unica amica del cantante sull'Isola, era stata eliminata durante l'ultima puntata, quest'ultimo si era ritrovato in balìa dei disguidi avvenuti con i suoi compagni. Carmen di Pietro ha provato a superare i vecchi malumori, avvicinandosi per prima al concorrente: Sono battute che faccio sempre. Ho detto che ho perso un amico e mi dispiace. Mi vengono le lacrime agli occhi Nick. Perché ci conosciamo da tanti anni. E non mi hai voluto dare la mano, dai. Mi hai fatto stare male. Continuando poi a spiegarsi in un confessionale: Gli ho detto io non conoscevo la tua voce se non per Anima ...

