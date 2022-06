Inno delle Roma in classe, continuano le denunce, questa volta a Garbatella: “Maestra con stereo e bandiera” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ancora polemiche per il tifo a Roma. Quello che è successo in alcune scuole non riesce proprio a diventare solo un brutto ricordo. I genitori vogliono ‘giustizia’. Infatti, dopo il caso segnalato da un genitore della Caterina Usai, ‘Mio figlio piangeva perché è della Lazio‘, ecco un’altra denuncia. Succede nella scuola materna Il Girasole Colorato. I bimbi ‘costretti a cantare l’Inno della Roma’, hanno raccontato tutto ai genitori che non l’hanno presa bene, per niente. La denuncia anche dal Comitato Consumatori Lazio Come si legge sul Messaggero, “su segnalazione del genitore della scuola della Garbatella, il Comitato Consumatori Lazio, ha presentato un ulteriore esposto presso la Procura per i Minorenni di Roma, corredato di relative prove documentali, rendendo edotta l’Autorità circa l’accadimento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ancora polemiche per il tifo a. Quello che è successo in alcune scuole non riesce proprio a diventare solo un brutto ricordo. I genitori vogliono ‘giustizia’. Infatti, dopo il caso segnalato da un genitore della Caterina Usai, ‘Mio figlio piangeva perché è della Lazio‘, ecco un’altra denuncia. Succede nella scuola materna Il Girasole Colorato. I bimbi ‘costretti a cantare l’della’, hanno raccontato tutto ai genitori che non l’hanno presa bene, per niente. La denuncia anche dal Comitato Consumatori Lazio Come si legge sul Messaggero, “su segnalazione del genitore della scuola della, il Comitato Consumatori Lazio, ha presentato un ulteriore esposto presso la Procura per i Minorenni di, corredato di relative prove documentali, rendendo edotta l’Autorità circa l’accadimento ...

