Incredibile in Austria-Danimarca | si apre una voragine in campo | Skov Olsen ferma tutti

Andreas Skov Olsen, l'attaccante danese che per primo si è accorto del buco da quasi mezzo metro sul prato verde. La partita giocata a Vienna tra Austria e Danimarca era appena terminata quando Skov Olsen ha avvisato i compagni di squadra e richiamato la loro attenzione. Nei video e nelle foto che circolano si vedono i calciatori infilare la gamba nella buca fino al ginocchio.

quanto accaduto Lunedì sera allo stadio Ernst Happel in Austria: una buca profonda decine di centimetri si è aperta nel terreno di gioco a centrocampo. A rendersene conto è stato il danese Andreas Skov Olsen. È successo al termine del match di Nations League, che era iniziato in ritardo a causa di un black-out. "Avrebbe potuto rovinare la carriera a qualcuno", afferma l'ex Bologna Skov Olsen. Grandissima vittoria della Danimarca nella League A della Nations League. All'Ernst Happel Stadion di Vienna i ragazzi di Kasper Hjulmand superano in trasferta l'Austria con il punteggio di 2-1.