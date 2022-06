In Francia sono sicuri: il PSG piomba su un difensore dell’Inter! (Di mercoledì 8 giugno 2022) L‘Inter si prepara a vivere un calciomercato che sarà ricco di indiscrezioni sia sul fronte entrate che su quello uscite. Se da una parte si lavora al ritorno di BigRom Romelu Lukaku e della Joya Paulo Dybala, dall’altro si devono tenere conto anche delle sirene che arrivano per i giocatori che la maglia nerazzurra già la vestono, come nel caso specifico di Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, le due colonne della difesa nerazzurra che così bene ha fatto negli ultimi anni. Se per il primo si riporta l’interesse di Manchester United e Tottenham, la notizia più recente è l’interesse di una big europea per l’ex Sampdoria. Milan Skriniar Inter (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)SKRINIAR – La notizia più clamorosa la riporta il quotidiano francese Le Parisien, secondo cui il Paris Saint Germain sarebbe seriamente intenzionato a portare il centrale slovacco all’ombra della Torre Eiffel. ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) L‘Inter si prepara a vivere un calciomercato che sarà ricco di indiscrezioni sia sul fronte entrate che su quello uscite. Se da una parte si lavora al ritorno di BigRom Romelu Lukaku e della Joya Paulo Dybala, dall’altro si devono tenere conto anche delle sirene che arrivano per i giocatori che la maglia nerazzurra già la vestono, come nel caso specifico di Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, le due colonne della difesa nerazzurra che così bene ha fatto negli ultimi anni. Se per il primo si riporta l’interesse di Manchester United e Tottenham, la notizia più recente è l’interesse di una big europea per l’ex Sampdoria. Milan Skriniar Inter (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)SKRINIAR – La notizia più clamorosa la riporta il quotidiano francese Le Parisien, secondo cui il Paris Saint Germain sarebbe seriamente intenzionato a portare il centrale slovacco all’ombra della Torre Eiffel. ...

