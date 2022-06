Iervolino: Chiedo rispetto per le mie scelte (Di mercoledì 8 giugno 2022) SALERNO – Con un accorato messaggio postato sulla propria pagina ufficiale Facebook, Danilo Iervolino (nella foto) ha voluto mettere la parola fine, o almeno si spera, alla vicenda antipatica e ormai stucchevole che lo ha contrapposto all’ormai ex direttore sportivo Walter Sabatini. Il presidente, inoltre, ha voluto esprimere ai tifosi tutto il proprio rammarico per il malcontento venutosi a creare nella piazza subito dopo il prestigioso traguardo della salvezza, che peraltro ha generato le prime critiche nei suoi confronti dopo sei mesi di idillio assoluto: “Qualsiasi scelta che come presidente ho preso -ha esordito Danilo Iervolino- è stata soggetta a giudizi dei tifosi, questo lo accetto e mi piace – ha proseguito il numero uno del club granata – Anche io posso fare scelte non condivisibili da tutti però vi Chiedo ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 8 giugno 2022) SALERNO – Con un accorato messaggio postato sulla propria pagina ufficiale Facebook, Danilo(nella foto) ha voluto mettere la parola fine, o almeno si spera, alla vicenda antipatica e ormai stucchevole che lo ha contrapposto all’ormai ex direttore sportivo Walter Sabatini. Il presidente, inoltre, ha voluto esprimere ai tifosi tutto il proprio rammarico per il malcontento venutosi a creare nella piazza subito dopo il prestigioso traguardo della salvezza, che peraltro ha generato le prime critiche nei suoi confronti dopo sei mesi di idillio assoluto: “Qualsiasi scelta che come presidente ho preso -ha esordito Danilo- è stata soggetta a giudizi dei tifosi, questo lo accetto e mi piace – ha proseguito il numero uno del club granata – Anche io posso farenon condivisibili da tutti però vi...

