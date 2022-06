Highlights e gol Galles-Olanda 1-2 | Nations League 2022 2023 VIDEO

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilcon glie i gol di1-2 della2021/. A Cardiff primo tempo giocato molto meglio dagli ospiti, che però non la sbloccano e anzi, calano di ritmo nel finale. Nel secondo tempo l’parte subito forte, grazie al gran gol dell’atalantino Koopmeiners. Di seguito sembra essere già deciso il match, ma al minuto 92? ci mette la zampata Norrington-Davies, pareggiandola. Si chiude così? Assolutamente no. Weghorst riesce di testa a trovare il nuovo vantaggio, al minuto 94? regalando quindi la vittoria agli orange. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace.

