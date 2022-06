Giro del Delfinato 2022, Wout Van Aert: “Ganna miglior cronoman al mondo, averlo quasi battuto è significativo” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Altro acuto sfiorato per Wout Van Aert sulle strade del Giro del Delfinato 2022. Il fuoriclasse belga della Jumbo-Visma ha chiuso la quarta frazione dietro a Filippo Ganna, vincitore della cronometro, con soli 2” di ritardo: il primato nella generale è ancora più saldo. A metà rassegna Van Aert può considerarsi l’assoluto protagonista della corsa francese con un trionfo, sue secondi posti e una sesta posizione. Vedremo se nel proseguo del Criterium la compagine dei Paesi Bassi preferirà puntare sullo sloveno Primoz Roglic, al momento il 27enne originario di Herentals non sta palesando nessun segno di cedimento. Queste le sue dichiarazioni raccolte al traguardo da SpazioCiclismo: “Penso che potrei aver perso la corsa subito dopo il secondo intermedio. Dopo aver perso ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Altro acuto sfiorato perVansulle strade deldel. Il fuoriclasse belga della Jumbo-Visma ha chiuso la quarta frazione dietro a Filippo, vincitore della cronometro, con soli 2” di ritardo: il primato nella generale è ancora più saldo. A metà rassegna Vanpuò considerarsi l’assoluto protagonista della corsa francese con un trionfo, sue secondi posti e una sesta posizione. Vedremo se nel proseguo del Criterium la compagine dei Paesi Bassi preferirà puntare sullo sloveno Primoz Roglic, al momento il 27enne originario di Herentals non sta palesando nessun segno di cedimento. Queste le sue dichiarazioni raccolte al traguardo da SpazioCiclismo: “Penso che potrei aver perso la corsa subito dopo il secondo intermedio. Dopo aver perso ...

Advertising

matteosalvinimi : Meglio tardi che mai. Oggi la Lega ha presentato ricorso al TAR del Lazio per evitare obbligo di mascherine per vot… - Eurosport_IT : FILIPPO GANNA STRATOSFERICO! ???????? Il campione del mondo di specialità batte Wout van Aert e Ethan Hayter a La Bât… - Eurosport_IT : SUPER PIPPO! ??????? L'azzurro conquista la 4ª tappa del Giro del Delfinato: con il tempo di 35'32'' Ganna si prend… - BuBongi : @Enchanted_24 @Audreyhorne77 Per me uno che lavora lì, di certo non sto Giorgio che dicono, così trattino e tazzina… - softglxm : RT @colecisti: Ho fatto un giro per Napoli e con questo clima, i turisti a mangiare pizze alle sei, i bambini che giocano a pallone, gli an… -