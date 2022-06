Etna, si apre una nuova bocca effusiva: le immagini ravvicinate di una colata di lava – Video (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una nuova bocca effusiva si è aperta nel tardo pomeriggio del 7 giugno 2022 sull’Etna ad una quota di circa 1900-1950 m, ha comunicato l’INGV. Nelle immagini girate nella notte tra martedì e mercoledì, si vede la colata si muoversi lentamente per oltre cento metri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Unasi è aperta nel tardo pomeriggio del 7 giugno 2022 sull’ad una quota di circa 1900-1950 m, ha comunicato l’INGV. Nellegirate nella notte tra martedì e mercoledì, si vede lasi muoversi lentamente per oltre cento metri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

