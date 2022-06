Etna: bocca in Valle del Bove, colata scarsamente alimentata (Di mercoledì 8 giugno 2022) E' scarsamente alimentata la colata che emerge dalla bocca effusiva apertasi ieri alla base della parete settentrionale della desertica Valle del Bove, in zona Serracozzo, sull'Etna. Il flusso lavico ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) E'lache emerge dallaeffusiva apertasi ieri alla base della parete settentrionale della deserticadel, in zona Serracozzo, sull'. Il flusso lavico ...

