Enrico Mentana, la fucilata (contro la Berlinguer?): "Ieri ho guardato un po' di tv e ho capito che..." (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il tutto con un post sibilino su Facebook, dove il direttore del Tg di La7 scrive: 'Ieri sera ho guardato un po' di tv e ho capito che questa invasione ucraina in Russia, fomentata dal regime ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il tutto con un post sibilino su Facebook, dove il direttore del Tg di La7 scrive: 'sera houn po' di tv e hoche questa invasione ucraina in Russia, fomentata dal regime ...

Advertising

SalernoSal : 100 giorni di guerra. Grazie a tutta @La7tv e a Enrico Mentana @TgLa7 che racconta e ha raccontato sempre con cost… - LZilletti : RT @CamerePenali: Il Presidente @gdcaiazza sarà ospite stasera allo speciale referendum condotto da Enrico Mentana, in diretta su LA7 dalle… - gdcaiazza : RT @CamerePenali: Il Presidente @gdcaiazza sarà ospite stasera allo speciale referendum condotto da Enrico Mentana, in diretta su LA7 dalle… - CamerePenali : Il Presidente @gdcaiazza sarà ospite stasera allo speciale referendum condotto da Enrico Mentana, in diretta su LA7… - thealiceromano : Il livello di autostima a cui aspiro è Enrico Mentana che usa l'account Twitter del Tg La7 per dire 'guardate come… -