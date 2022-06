“È suo il corpo”. Finite le speranze di trovare in vita Marco, era scomparso da 2 settimane (Di mercoledì 8 giugno 2022) Marco Belmonte trovato cadavere, sono Finite le speranze della famiglia. Era scomparso lo scorso 20 maggio a Montegranaro, il suo corpo è stato notato da alcuni pastori nel pomeriggio di lunedì in un campo lungo il Chienti. Aveva 48 anni e stando a quanto emerso dall’ispezione cadaverica, il decesso sarebbe sopraggiunto per cause naturali. Sul corpo non erano infatti presenti ferite né altri elementi che potessero far pensare ad una morte violenta. Scrive il Resto del Carlino come il corpo fosse in avanzato stato di decomposizione e seminudo.Prima di riconsegnarla ai suoi cari, la salma è rimasta nell’obitorio al ‘Murri’ di Fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’ispezione cadaverica condotta ieri mattina. Belmonte, che mancava da casa da una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022)Belmonte trovato cadavere, sonoledella famiglia. Eralo scorso 20 maggio a Montegranaro, il suoè stato notato da alcuni pastori nel pomeriggio di lunedì in un campo lungo il Chienti. Aveva 48 anni e stando a quanto emerso dall’ispezione cadaverica, il decesso sarebbe sopraggiunto per cause naturali. Sulnon erano infatti presenti ferite né altri elementi che potessero far pensare ad una morte violenta. Scrive il Resto del Carlino come ilfosse in avanzato stato di decomposizione e seminudo.Prima di riconsegnarla ai suoi cari, la salma è rimasta nell’obitorio al ‘Murri’ di Fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’ispezione cadaverica condotta ieri mattina. Belmonte, che mancava da casa da una ...

