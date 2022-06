Doppio femminicidio a Vicenza Uccide l’ex e la compagna | poi si toglie la vita

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Una violenza feroce ha armato la mano di un uomo diventato l'assassino della sua ex, dell'attuale fidanzata e poi ha deciso dire laanche a se stesso. Un copione già visto nella tragica e ripetitiva casistica dei femminicidi ma che in questa volta ha visto ben due vittime cadute sotto la violenza dell'uomo al quale erano o erano state legate L'articolo proviene da Firenze Post.

efferatoe suicidio a Venezia. L'autore, un uomo disoccupato e con problemi di alcolismo, ha ucciso prima la ex moglie - Lidia Milikovic - e poi l'attuale compagna. Infine si è ...Una donna, Lidia Miljkovic, di 42 anni di origine serba, è stata uccisa stamane a Vicenza a colpi di pistola dall'ex compagno, Zlatan Vasiljevic. L'omicidio è avvenuto in strada. Il killer è stato ...Uccide la ex che aveva appena accompagnato i figli a scuola. Poi ammazza la compagna e si toglie la vita. Aveva un divieto di avvicinamento. Aggressione anche nel Milanese: preso dopo la fuga ...