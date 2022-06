Delirio green: arriva la tassa sui rutti delle vacche (Di mercoledì 8 giugno 2022) Da anni, l’Unione Europea ed il governo italiano ci hanno abituati all’imposizione di tributi folli, distaccati dalla realtà dei cittadini, quasi impensabili. Tra queste, ricordiamo sicuramente la celeberrima “tassa sui gradini”, da pagare per tutti coloro che sono proprietari di case, con gradini d’ingresso su una strada pubblica; oppure, forse ancora peggio, la “tassa sull’ombra”, da riscuotere quando la sporgenza della tenda di un locale si affaccia su suolo statale. L’Italia è stata la reginetta della tassazione sotto tutti i punti di vista, soprattutto nell’ultimo decennio. Dalla mannaia fiscale, che ha riguardato gli immobili a partire dalla crisi economica del 2008, per passare all’idea di alcuni parlamentari di tassare pure WhatsApp, fino all’imposizione della Plastic Tax, in nome della tanto sventolata ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Da anni, l’Unione Europea ed il governo italiano ci hanno abituati all’imposizione di tributi folli, distaccati dalla realtà dei cittadini, quasi impensabili. Tra queste, ricordiamo sicuramente la celeberrima “sui gradini”, da pagare per tutti coloro che sono proprietari di case, con gradini d’ingresso su una strada pubblica; oppure, forse ancora peggio, la “sull’ombra”, da riscuotere quando la sporgenza della tenda di un locale si affaccia su suolo statale. L’Italia è stata la reginetta dellazione sotto tutti i punti di vista, soprattutto nell’ultimo decennio. Dalla mannaia fiscale, che ha riguardato gli immobili a partire dalla crisi economica del 2008, per passare all’idea di alcuni parlamentari dire pure WhatsApp, fino all’imposizione della Plastic Tax, in nome della tanto sventolata ...

