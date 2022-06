Dalla Francia: il Psg vuole Skriniar e Scamacca, ha già incontrato i dirigenti di Inter e Sassuolo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Indiscrezione di mercato lanciata da Le Parisien, storico e autorevole quotidiano di Francia, secondo il quale il Psg starebbe pensando a due colpi legati alla Serie A. A quanto risulta, il lui sportivo fresco di nomina, Luis Campos, avrebbe già incontrato i dirigenti di Inter e Sassuolo a Milano: in cima alla lista della spesa dei parigini, infatti, ci sarebbero Milan Skriniar, difensore nerazzurro, e Gianluca Scamacca, attaccante neroverde. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Indiscrezione di mercato lanciata da Le Parisien, storico e autorevole quotidiano di, secondo il quale il Psg starebbe pensando a due colpi legati alla Serie A. A quanto risulta, il lui sportivo fresco di nomina, Luis Campos, avrebbe giàdia Milano: in cima alla lista della spesa dei parigini, infatti, ci sarebbero Milan, difensore nerazzurro, e Gianluca, attaccante neroverde. SportFace.

