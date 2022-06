Covid oggi Lombardia, 3.158 contagi e 5 morti. A Milano 524 casi (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – ?Sono 3.158 i contagi da coronavirus in in Lombardia oggi secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 5 morti. I tamponi effettuati sono 28.243, mentre il rapporto positivi-test si attesta all’11,1%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 27 (-3) e quelli nei reparti ordinari: 486 (-7). Sono 1.089 i positivi al Covid registrati nella provincia di Milano, di cui 524 a Milano città, come rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 201 nuovi casi, a Brescia 429, a Como 183, a Cremona 89, a Lecco 98, a Lodi 71, a Mantova 95, a Monza 301, a Pavia 160, a Sondrio 32, e a Varese 226. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – ?Sono 3.158 ida coronavirus in insecondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 5. I tamponi effettuati sono 28.243, mentre il rapporto positivi-test si attesta all’11,1%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 27 (-3) e quelli nei reparti ordinari: 486 (-7). Sono 1.089 i positivi alregistrati nella provincia di, di cui 524 acittà, come rende noto Regione. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 201 nuovi, a Brescia 429, a Como 183, a Cremona 89, a Lecco 98, a Lodi 71, a Mantova 95, a Monza 301, a Pavia 160, a Sondrio 32, e a Varese 226. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

AurelianoStingi : Oggi si conclude la mia esperienza attiva su twitter le motivazioni sono molteplici ma possono essere riassunte in… - Agenzia_Ansa : Dal oggi primo giugno non serve più il green pass per entrare in Italia #ANSA - hronir : RT @LucioMM1: Tra le tante cose grottesche e infami del 'discorso covid', c'è la marea di immunodepressi che oggi ha 'bisogno di essere tut… - ledicoladelsud : Covid oggi Lombardia, 3.158 contagi e 5 morti. A Milano 524 casi - Sadachbia777 : RT @DMicol78: oggi ho conosciuto un infermiere che ha lavorato in ospedale reparto covid. Non può fare la terza dose del vaccino causa trom… -