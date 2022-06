Costa: “Il 15 giugno rimuoveremo ultime restrizioni su mascherine. In autunno vaccini aggiornati, possibili richiami annuali” (Di mercoledì 8 giugno 2022) "Il 15 giugno credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive come le mascherine al chiuso. L'obiettivo del Governo è sempre stato quello di creare le condizioni per una convivenza con il virus" della Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 giugno 2022) "Il 15credo che andremo a rimuovere lemisure restrittive come leal chiuso. L'obiettivo del Governo è sempre stato quello di creare le condizioni per una convivenza con il virus" della Covid-19. L'articolo .

Advertising

teatrolafenice : Il poeta George Crabbe scrisse nel 1810 'Il borgo'. Britten venne rapito dalla tragica storia del pescatore di Alde… - orizzontescuola : Costa: “Il 15 giugno rimuoveremo ultime restrizioni su mascherine. In autunno vaccini aggiornati, possibili richiam… - stop_fake_news_ : AGI - 'Il 15 giugno credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive ancora in essere come l'utilizzo del… - josepestillo : A #Firenze al BoscoFestival sabato 11 Giugno: -ore 18.30 presentazione del libro Orazio Costa _Parlando del Metodo… - UnioneSarda : #Covid - Costa: “Dal 15 giugno via le #mascherine al chiuso” -