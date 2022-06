Cosa significa il ritorno di Lukaku all'Inter (Di mercoledì 8 giugno 2022) E' la grande storia di calciomercato dell'estate 2022, non un ever green perché di pentimenti e ritorni ne sono stati raccontati tanti, ma la dimensione e spettacolarità dell'inversione a U di Romelu Lukaku tra Londra e Milano non ha quasi precedenti. In poche parole: il gigante belga, che un anno fa aveva puntato i piedi per andare a prendersi soldi e gloria nel Chelsea campione d'Europa, scaricando in piena estate l'Inter appena trascinata sul tetto d'Italia, ci ha ripensato. E non da oggi, visto che la sua strategia di corteggiamento della vecchia fiamma è partita a Natale con un'Intervista-confessione capace allora di far perdere le staffe sia al Chelsea che ai vecchi tifosi, innamorati delusi. Una sorta di suicidio programmato da cui Lukaku è uscito con una forte multa e poi una strategia di logoramento che ha ... Leggi su panorama (Di mercoledì 8 giugno 2022) E' la grande storia di calciomercato dell'estate 2022, non un ever green perché di pentimenti e ritorni ne sono stati raccontati tanti, ma la dimensione e spettacolarità dell'inversione a U di Romelutra Londra e Milano non ha quasi precedenti. In poche parole: il gigante belga, che un anno fa aveva puntato i piedi per andare a prendersi soldi e gloria nel Chelsea campione d'Europa, scaricando in piena estate l'appena trascinata sul tetto d'Italia, ci ha ripensato. E non da oggi, visto che la sua strategia di corteggiamento della vecchia fiamma è partita a Natale con un'vista-confessione capace allora di far perdere le staffe sia al Chelsea che ai vecchi tifosi, innamorati delusi. Una sorta di suicidio programmato da cuiè uscito con una forte multa e poi una strategia di logoramento che ha ...

Advertising

ASRomaFemminile : ?? “Questa città mi ha emozionato, i tifosi mi hanno fatto capire fin dai primi giorni cosa significa indossare ques… - fattoquotidiano : “Giovani smidollati? Cara Fausti, sono pronto a smentirla e a dirle cosa significa vedere mio figlio prendere 6 eur… - petergomezblog : La lettera: “Giovani smidollati? Cara Fausti, sono pronto a smentirla e a dirle cosa significa vedere mio figlio pr… - enzaciao : RT @MMirella28: #IlFattoChe Una cosa non sia concreta, non significa che non sia reale - Nico6410 : RT @UnTemaAlGiorno: #IlFattoChe io continui a sorriderti non significa che non sappia cosa dici e pensi di me. Significa solo che me ne fre… -