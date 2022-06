Come funziona la Legge Bacchelli (Di mercoledì 8 giugno 2022) Che attribuisce un vitalizio ai cittadini che abbiano particolari meriti culturali e sociali: l'ha appena ricevuto lo scrittore Aldo Nove Leggi su ilpost (Di mercoledì 8 giugno 2022) Che attribuisce un vitalizio ai cittadini che abbiano particolari meriti culturali e sociali: l'ha appena ricevuto lo scrittore Aldo Nove

Advertising

AlbertoBagnai : Se non avete ascoltato allora non è colpa mia, come non è colpa mia se da grillini di cioccolato quali siete non ca… - daniela_garbati : RT @Sofiajeanne: @FiorellaMannoia @rulajebreal @giammarcosicuro Ma come funziona questo suo mondo dove ci sono crimini, ma non criminali? O… - Toni03890305 : RT @Napalm51: Il vaccino non funziona come dovrebbe: più vaccino! Le armi non fermano la guerra: più armi. Siamo in mano a dei deficienti. - DreamOfGeese : RT @fuyunoluna: Oh my, esempio perfetto di come funziona l'Italia - icedagangboy : Comunque sto facendo le guide per prendere sta cazzo di patente, solo che non capisco ancora come stra cazzo funziona la frizione dio ladro -