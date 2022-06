Biodiversità, i numeri per non perderla (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Per arrestare la crisi della Biodiversità sono necessarie misure di conservazione nel 44% della superficie terrestre, pari a 64 milioni di km2. Più di 1,3 milioni di km2 rischiano infatti di essere distrutti da interventi umani entro il 2030. E’ quanto rivela una nuova ricerca che coinvolge il Dipartimento di Biologia e biotecnologie Charles Darwin della Sapienza. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science. Il team di ricerca internazionale, che coinvolge Moreno Di Marco del Dipartimento di Biologia e biotecnologie Charles Darwin della Sapienza, ha utilizzato algoritmi geospaziali avanzati per mappare l’area ottimale per la conservazione delle specie e degli ecosistemi terrestri di tutto il mondo. I ricercatori hanno anche quantificato la superficie terrestre a rischio a causa delle attività umane di modifica degli habitat, sfruttando scenari di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Per arrestare la crisi dellasono necessarie misure di conservazione nel 44% della superficie terrestre, pari a 64 milioni di km2. Più di 1,3 milioni di km2 rischiano infatti di essere distrutti da interventi umani entro il 2030. E’ quanto rivela una nuova ricerca che coinvolge il Dipartimento di Biologia e biotecnologie Charles Darwin della Sapienza. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science. Il team di ricerca internazionale, che coinvolge Moreno Di Marco del Dipartimento di Biologia e biotecnologie Charles Darwin della Sapienza, ha utilizzato algoritmi geospaziali avanzati per mappare l’area ottimale per la conservazione delle specie e degli ecosistemi terrestri di tutto il mondo. I ricercatori hanno anche quantificato la superficie terrestre a rischio a causa delle attività umane di modifica degli habitat, sfruttando scenari di ...

