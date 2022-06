Basket | Finale Playoff Serie A 2022 | Milano espugna la Segafredo Arena e si porta sull’1-0 | Virtus Bologna sconfitta 62-66

(Di mercoledì 8 giugno 2022)si prende il primo punto. Allai ragazzi di Ettore Messina sconfiggono laper 62-66 e sino-0 nelladella. In casa lombarda grandissime prestazioni di Shavon Shields (18 punti e 6 rimbalzi) e Gigi Datome (13 punti). Non bastano invece alle V Nere le prove di Milos Teodisic (16 punti) e Tornike Shengelia (11 punti e 7 rimbalzi). Si tornerà in campo venerdì 10 giugno per gara 2 sempre a(palla a due alle ore 21:00), poi ci si sposterà aper gara 3 e 4. L’inizio di partita è ricco di equilibrio: a uno scatenato Kyle Hines (per lui 8 punti nel solo primo quarto), risponde presente ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA BASKET SERIE A, FINALE SCUDETTO: L'OLIMPIA MILANO VINCE GARA-1 Battuta la Virtus Bologna 66-62 #SkySport #SkyBasket #Basket - Mterryf1 : RT @Gazzetta_it: Basket, gara-1 finale scudetto: Virtus Bologna-Milano 62-66 - Gazzetta_it : Basket, gara-1 finale scudetto: Virtus Bologna-Milano 62-66 - ZinosK67 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET SERIE A, FINALE SCUDETTO: L'OLIMPIA MILANO VINCE GARA-1 Battuta la Virtus Bologna 66-62 #SkySport #SkyBasket… - Moixus1970 : RT @sportmediaset: Finale scudetto: Milano passa a Bologna e si prende gara -1 #finalescudetto #basket #virtusolimpia -

...canale che trovate al numero 58 del televisore e che vi permetterà di seguire gara - 1 della... e lo sappiamo bene, la piattaforma Discovery Plus è broadcaster ufficiale della Legae ...Siamo alla Terza Giornata dellaNazionale Under 19 femminile in corso a Battipaglia. Stasera i primi verdetti. La prima di ... 50 - 26, 80 - 39)Costa : Villa M. 10, Caloro 13, Osazuwa 14, ...Brutta tegola per Teodosic che dopo un tiro da tre cade male sulla caviglia dopo un contatto con Shields ed è costretto ad uscire. Sono arrivate in finale le due squadre più attese, Virtus Bologna (ch ...Cronaca e tabellino di Virtus Segafredo Bologna-A|X Armani Exchange Milano, sfida valida come gara-1 della finale dei playoff di Serie A1 2021/2022 di basket.