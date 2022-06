Angelina Jolie: “Ciò che racconta Brad Pitt è falso” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Brad Pitt ha sporto denuncia contro l’ex moglie, Angelina Jolie. L’accusa sarebbe quella di aver venduto parte della proprietà di Château Miraval, la loro casa vinicola, per danneggiare economicamente sia l’attore che l’azienda. Perché Brad Pitt ha sporto denuncia contro Angelina Jolie Pitt ha dichiarato che Angelina avrebbe agito alle sue spalle, violando alcuni termini del loro contratto. L’attrice, ovviamente, non è rimasta in silenzio e ha contraccambiato le accuse dell’attore, ribaltando la situazione. Oggi, infatti, ha deciso di spiegare le sue motivazioni, definendo le accuse del marito “completamente false e frutto di un racconto falso“. Dopo gli eventi che hanno portato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022)ha sporto denuncia contro l’ex moglie,. L’accusa sarebbe quella di aver venduto parte della proprietà di Château Miraval, la loro casa vinicola, per danneggiare economicamente sia l’attore che l’azienda. Perchéha sporto denuncia controha dichiarato cheavrebbe agito alle sue spalle, violando alcuni termini del loro contratto. L’attrice, ovviamente, non è rimasta in silenzio e ha contraccambiato le accuse dell’attore, ribaltando la situazione. Oggi, infatti, ha deciso di spiegare le sue motivazioni, definendo le accuse del marito “completamente false e frutto di un racconto“. Dopo gli eventi che hanno portato ...

