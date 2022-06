Alessandro Araimo è il nuovo General Manager Sud Europa di Warner Bros. Discovery

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 8 giugno 2022)Novità al vertice in. La società, frutto della fusione tra i due colossi dell’intrattenimento a stelle e strisce, ha ufficializzato oggi la nomina diSud, a riporto di Priya Dogra, nuova President e Managing Director EMEA (esclusa Polonia). In questo ruoloavrà la responsabilità nella Region dell’intero businesslavorando in stretto coordinamento con il gruppo sulle funzioni globali: Streaming, Sport, US Programming e Studio, sviluppando strategie specifiche locali per contribuire alla crescita. Le attività includono i canali free to air ...