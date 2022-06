Adriatica Ionica Race 2022 | Christian Scaroni concede il bis | a Filippo Zana il trionfo nella generale davanti a Tesfatsion

(Di mercoledì 8 giugno 2022) La quarta edizione dellaha emanato i suoi verdettitappa finale della manifestazione. I 151 chilometri da Castelraimondo ad Ascoli Piceno premiano ancora una volta, già al successo nel segmento d’esordio e regalano ala vittoriaclassificaall’eritreo Natnaeled al kazako Vadim Pronskiy. Frazione piuttosto movimentata quella andata in scena questo pomeriggio. Dopo un avvio nervoso la fuga riesce a prendere il largo, ne fanno parte tredici corridori fra cui gli azzurri Edoardo Zardini, Manuele Boaro, Alessandro Fancellu e. Il plotone lascia ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58: Questa la classifica generale nell'immediata vigilia della partenza dell'ultima tappa: 1. Filippo Zana (Bardiani - CSF - Faizanè) 2. Natnael Tesfazion (...La quarta edizione della Adriatica Ionica Race ha emanato i suoi verdetti nella tappa finale della manifestazione. I 151 chilometri da Castelraimondo ad Ascoli Piceno premiano ancora una volta Christi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 Christian Scaroni (Nazionale Italiana) VINCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, ANCORA LUI! Dopo l'affermazione a Monfalcone, l'azzurro - bresciano - fa doppietta s ...