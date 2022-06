Ultime Notizie Roma del 07-06-2022 ore 11:10 (Di martedì 7 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stato raggiunto nella notte dopo una lunga trattativa l’accordo tra consiglio commissione e Parlamento europei sulla direttiva Europea per il salario minimo nodo principale erano i criteri per l’accesso alla misura la Direttiva Europea fissare i criteri per il calcolo del salario minimo ma non obbliga ad adottarlo sarà un assist per i lavoratori secondo il ministro Orlando accordo di massima tra Russia e la mediazione della Turchia su un corridoio per il grano dott.ssa Borrello intanto denuncia le forze di mosche hanno distrutto il secondo più grande terminal ucraino per i cereali amico live Linkem definisce credibili informazioni sul fatto che la Russia stia cercando di trarre profitti vendendo il grano rubato dall’ucraina serotonina venissero consegnati ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 giugno 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stato raggiunto nella notte dopo una lunga trattativa l’accordo tra consiglio commissione e Parlamento europei sulla direttiva Europea per il salario minimo nodo principale erano i criteri per l’accesso alla misura la Direttiva Europea fissare i criteri per il calcolo del salario minimo ma non obbliga ad adottarlo sarà un assist per i lavoratori secondo il ministro Orlando accordo di massima tra Russia e la mediazione della Turchia su un corridoio per il grano dott.ssa Borrello intanto denuncia le forze di mosche hanno distrutto il secondo più grande terminal ucraino per i cereali amico live Linkem definisce credibili informazioni sul fatto che la Russia stia cercando di trarre profitti vendendo il grano rubato dall’ucraina serotonina venissero consegnati ...

