Ultime Notizie – Caricabatterie universale, il prezzo che Apple paga alla concorrenza (Di martedì 7 giugno 2022) Può un tweet spiegare più di tante parole? Sì, a volte capita. Quello della Commissaria Ue per la concorrenza, Margrethe Vestager, datato 23 settembre 2021, racconta molto della battaglia per il Caricabatterie universale, su cui oggi i negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno trovato un'intesa. Una decisione che pesa soprattutto per Apple, affezionata alle sue prese prodotte e brevettate ad hoc. Here is a small revolution in our daily lives! Our proposal for a common charger for mobile phones and other devices was adopted today. No more entangled cables in our hallway drawers #DigitalEU #EndChargerChaos pic.twitter.com/hmLN5vCi2P — Margrethe Vestager (@vestager) September 23, 2021 Nel tweet si usava un registro di comunicazione diretto, con una Gif a mostrare due foto: nella prima la commissaria ...

