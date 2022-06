Ultimatum per il Napoli: Mertens attende una risposta, la data (Di martedì 7 giugno 2022) È di ieri la notizia circa la mail inviata dall’entourage di Dries Mertens al Napoli, che presenta le richieste del calciatore per un eventuale ingaggio. Non è possibile conoscere con chiarezza quali siano le cifre effettive richieste, essendoci comunque il segreto della trattativa, ma le voci trapelate parlavano di 4 milioni di euro a stagione. FOTO: Getty Images, Mertens Successivamente è giunta la smentita dell’entourage stesso, secondo il quale la richiesta era di 5 milioni di euro in due stagioni, quindi 2,5 milioni l’anno. Permane però la distanza relativa alla durata del contratto: Mertens continua a chiedere un biennale, mentre la società vuole offrire un prolungamento solo di 1 anno. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Mertens avrebbe presentato anche un ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 giugno 2022) È di ieri la notizia circa la mail inviata dall’entourage di Driesal, che presenta le richieste del calciatore per un eventuale ingaggio. Non è possibile conoscere con chiarezza quali siano le cifre effettive richieste, essendoci comunque il segreto della trattativa, ma le voci trapelate parlavano di 4 milioni di euro a stagione. FOTO: Getty Images,Successivamente è giunta la smentita dell’entourage stesso, secondo il quale la richiesta era di 5 milioni di euro in due stagioni, quindi 2,5 milioni l’anno. Permane però la distanza relativa alla durata del contratto:continua a chiedere un biennale, mentre la società vuole offrire un prolungamento solo di 1 anno. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino,avrebbe presentato anche un ...

