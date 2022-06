Ucraina, Centro libertà civili: "non c'è legge che possa fermare i russi da sterminio ucraini" (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - Sono il senso di impotenza e la volontà di non arrendersi provocati da una guerra in cui "non c'è programma esistente o strumento giuridico che possa fermare i russi dall'uccidere la popolazione Ucraina" che scandisce le giornate delle centinaia di volontari e giuristi di eccellenza del Centro delle libertà civili, una delle principali organizzazioni non governative ucraine. "Dal 24 febbraio documentiamo il dolore umano provato dal nostro popolo e da ogni ucraino. Raccogliamo prove, testimonianze delle vittime dell'esercito russo per avere giustizia. Ad oggi abbiamo documentato 7mila crimini, in base a quanto sancito dagli articoli 6, 7, 8 dello statuto di Roma della Corte penale internazionale. Sono crimini di guerra ma anche contro il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - Sono il senso di impotenza e la volontà di non arrendersi provocati da una guerra in cui "non c'è programma esistente o strumento giuridico chedall'uccidere la popolazione" che scandisce le giornate delle centinaia di volontari e giuristi di eccellenza deldelle, una delle principali organizzazioni non governative ucraine. "Dal 24 febbraio documentiamo il dolore umano provato dal nostro popolo e da ogni ucraino. Raccogliamo prove, testimonianze delle vittime dell'esercito russo per avere giustizia. Ad oggi abbiamo documentato 7mila crimini, in base a quanto sancito dagli articoli 6, 7, 8 dello statuto di Roma della Corte penale internazionale. Sono crimini di guerra ma anche contro il ...

