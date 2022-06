Tunnel e assist | Politano super in Italia-Ungheria – VIDEO

(Di martedì 7 giugno 2022) Matteotra i protagonisti didi Nations League terminata 2-1. L’attaccante del Napoli si è messo in evidenza con una Pellegrini. Molto bella l’azione che ha portato al gol il giocatore della Roma, arrivato al minuto 45.si è involato sulla fascia e dopo unall’avversario ha preso lo spazio giusto per mettere una palla al centro che ha completamente tagliato fuori la difesa avversaria, trovando tutto solo Pellegrini in area di rigore, che non ha dovuto fare altro che appoggiare il pallone in porta. Il gol di Pellegrini, sudi, era stato anticipato dal bellissimo gol di Barella: un destro potente e preciso al limite dell’area di rigore che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Una ...

Italia batte 2-1 l'Ungheria nel match valido per la seconda giornata del Gruppo C di Nations League. Al Manuzzi di Cesena la Nazionale passa in vantaggio alla mezzora con una conclusione dalla distanz ... Ottima prova per Matteo Politano con la maglia della nazionale italiana di Roberto Mancini. Suo l'assist per il gol del 2-0 siglato da Pellegrini.