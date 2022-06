Tragedia a Caserta, marocchino muore dopo aver soccorso due bambini in mare: era il gestore di un lido (Di martedì 7 giugno 2022) Tragedia a Castel Volturno in provincia di Caserta. muore dopo aver salvato a mare due bambini in difficoltà a causa delle onde. A perdere la vita, come riporta il sito dell’Ansa.it, è stato un 42enne di origine marocchina. L’uomo, Rahhal Amarri, si trovava da quasi vent’anni nel comune del litorale Casertano, dove gestiva il lido dei Gabbiani, dove è avvenuta la Tragedia. Caserta, muore dopo aver salvato due bambini L’uomo è riuscito a salvare due bambini, ma è stato probabilmente colto da un malore e non è riuscito a raggiungere la riva. Inutili i tentativi di rianimarlo. Il corpo è stato recuperato dalla Guardia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 giugno 2022)a Castel Volturno in provincia disalvato aduein difficoltà a causa delle onde. A perdere la vita, come riporta il sito dell’Ansa.it, è stato un 42enne di origine marocchina. L’uomo, Rahhal Amarri, si trovava da quasi vent’anni nel comune del litoraleno, dove gestiva ildei Gabbiani, dove è avvenuta lasalvato dueL’uomo è riuscito a salvare due, ma è stato probabilmente colto da un malore e non è riuscito a raggiungere la riva. Inutili i tentativi di rianimarlo. Il corpo è stato recuperato dalla Guardia ...

