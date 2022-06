Tita e Banti vincono il Velista dell’Anno FIV 2021

Leggi su panorama

(Di martedì 7 giugno 2022) Festa grande a Villa Miani, a Roma, per la celebrazione della 28esima edizione deldell'Anno FIV che nella serata di lunedì 6 giugno ha assegnato gli Oscar della Vela Italiana agli atleti che si sono distinti nella stagione sportiva. L'evento, ideato da Acciari Consulting, società specializzata in marketing e comunicazione dello sport, ha visto da quest'anno Confindustria Nautica entrare a far parte ufficialmente dell'organizzazione in partnership con la Federazione Italiana Vela.Come da copione, la cerimonia di premiazione è stata anticipata da un crescendo di curiosità e grande attesa per conoscere i nomi dei vincitori delle tre categorie (, Barca, Armatore/Timoniere), che ogni anno vengono assegnati tramite il meccanismo consultivo della votazione online (oltre 30.000 le preferenze espresse) e il verdetto finale ...