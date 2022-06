Tempesta D’Amore anticipazioni: Hannes fa una scoperta scientifica vitale, si salverà? (Di martedì 7 giugno 2022) Nelle prossime puntate di Tempesta D’Amore saranno tutti in allarme per Florian. Sarà Hannes a fare una scoperta di vitale importanza. Hannes Tempesta D’Amore (Dailymotion screenshot)Dopo il suo gesto eroico, Florian Vogt pagherà un prezzo altissimo e Hannes correrà in suo aiuto. Scopriamo insieme che cosa accadrà ai protagonisti di Tempesta D’Amore, che va in onda tutti i giorni su Rete Quattro a partire dalle 19:55. Il terremoto a Bichlheim è stato l’evento più eclatante di queste puntate della soap tedesca. Tutti vivranno questo tragico evento come un momento di altissima tensione, ma Maya e Hannes si metteranno in moto per aiutare Vogt. Maya e Hannes erano ... Leggi su direttanews (Di martedì 7 giugno 2022) Nelle prossime puntate disaranno tutti in allarme per Florian. Saràa fare unadiimportanza.(Dailymotion screenshot)Dopo il suo gesto eroico, Florian Vogt pagherà un prezzo altissimo ecorrerà in suo aiuto. Scopriamo insieme che cosa accadrà ai protagonisti di, che va in onda tutti i giorni su Rete Quattro a partire dalle 19:55. Il terremoto a Bichlheim è stato l’evento più eclatante di queste puntate della soap tedesca. Tutti vivranno questo tragico evento come un momento di altissima tensione, ma Maya esi metteranno in moto per aiutare Vogt. Maya eerano ...

Advertising

MichaelGiulian2 : RT @rositalory1: Le notti mi conoscono bene. Ho il peso dei ricordi sulla mia schiena. È una tempesta di respiri, di lacrime che scendono… - eugenioosss : RT @rositalory1: Le notti mi conoscono bene. Ho il peso dei ricordi sulla mia schiena. È una tempesta di respiri, di lacrime che scendono… - ParliamoDiNews : Anticipazioni Tempesta d`amore: Josie trova Paul a letto con un’altra, cosa farà? | Puntate tedesche #Greysanatomy… - sorridoioGioia : RT @1969Giu_Anima: “La passione è una vera tempesta di battiti d'amore in quel mare agitato di pure emozioni, in preda al trasporto e volut… - 1969Giu_Anima : “La passione è una vera tempesta di battiti d'amore in quel mare agitato di pure emozioni, in preda al trasporto e… -