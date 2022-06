Tchouameni: è fatta per il trasferimento al Real Madrid (Di martedì 7 giugno 2022) Manca solo l’ufficialità al trasferimento dal Monaco al Real Madrid di Tchouameni: pronti 100 milioni da parte delle merengues Real Madrid e Monaco concluso l’affare per il trasferimento di Tchouameni. A fornire tutti i dettagli sul giocatore è Fabrizio Romano. Il Liverpool di Klopp lo aveva chiamato e il Psg gli aveva fatto la proposta migliore, ma il centrocampista francese voleva solo il Real Madrid. La svolta nella trattativa è arrivata ieri. Il costo sarà di 100 milioni bonus inclusi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Manca solo l’ufficialità aldal Monaco aldi: pronti 100 milioni da parte delle merenguese Monaco concluso l’affare per ildi. A fornire tutti i dettagli sul giocatore è Fabrizio Romano. Il Liverpool di Klopp lo aveva chiamato e il Psg gli aveva fatto la proposta migliore, ma il centrocampista francese voleva solo il. La svolta nella trattativa è arrivata ieri. Il costo sarà di 100 milioni bonus inclusi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

