Stati Uniti, i manager diventano sempre più ricchi: nel 2021 hanno guadagnato 670 volte un dipendente (Di martedì 7 giugno 2022) Nel 2021 la differenza di stipendio tra gli amministratori delegati delle società con sede negli Stati Uniti i loro dipendenti è diventato ancora più ampio rispetto all'anno precedente. In uno studio pubblicato dall'Institute for Policy Studies si legge che un amministratore delegato riesce a guadagnare circa 670 volte un suo dipendente (604 nel 2020). Nello specifico, lo stipendio medio di un amministratore delegato arriva a 10,6 milioni di dollari, quello di un lavoratore a 23.968 dollari. Come campione per questa analisi sono state prese le 300 società quotate in Borsa con la retribuzione mediana più bassa per i loro dipendenti. L'Institute for Policy Studies è un think tank di area progressista che con questo studio vuole dimostrare soprattutto che gli stipendi più bassi non sono ...

