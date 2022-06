Scatta l'allarme per la "febbre spaccaossa": cosa è e perché è molto pericolosa (Di martedì 7 giugno 2022) Il mondo non si è ancora lasciato alle spalle il Covid, sebbene il peggio dal punto di vista epidemiologico sia ormai passato, che già deve fare i conti con altre malattie infettive pericolose. L'ultima è la dengue, comunemente nota come “febbre spaccaossa” perché provoca dei forti dolori alle ossa e ai muscoli. Non si tratta di una novità in termini assoluti, ma a preoccupare è il fatto che a Singapore siano già stati segnalati in sei mesi oltre il doppio dei casi dell'intero 2021. Sono infatti circa 11mila i casi confermati di dengue, a fronte di una vittima appena confermata: questo virus si trasmette per mezzo di alcuni tipi di zanzare, la cui diffusione - secondo gli esperti - è stata favorita dall'insolito e prolungato caldo, misto agli improvvisi temporali. A Singapore e nel sudest asiatico c'è una certa attenzione nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Il mondo non si è ancora lasciato alle spalle il Covid, sebbene il peggio dal punto di vista epidemiologico sia ormai passato, che già deve fare i conti con altre malattie infettive pericolose. L'ultima è la dengue, comunemente nota come “provoca dei forti dolori alle ossa e ai muscoli. Non si tratta di una novità in termini assoluti, ma a preoccupare è il fatto che a Singapore siano già stati segnalati in sei mesi oltre il doppio dei casi dell'intero 2021. Sono infatti circa 11mila i casi confermati di dengue, a fronte di una vittima appena confermata: questo virus si trasmette per mezzo di alcuni tipi di zanzare, la cui diffusione - secondo gli esperti - è stata favorita dall'insolito e prolungato caldo, misto agli improvvisi temporali. A Singapore e nel sudest asiatico c'è una certa attenzione nei ...

