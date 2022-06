San Leucio del Sannio | estraggono 60 tonnellate di inerti dal fiume Sabato | 2 arresti VIDEO

(Di martedì 7 giugno 2022) Cronaca di Benevento: i Carabinieri Forestali hanno arrestato un 64enne e un 44enne intenti a estrarre senza autorizzazione ingentifluviali dal. I militari della Stazione CC Forestale di Montesarchio, in data 03.06. 2022 traevano in arresto due persone nel Comune di Sandelun 64enne ed un 40enne del posto

Advertising

OndaWebTv : Tesori nascosti, il Liceo San Leucio all'ex Caserma Sacchi ?? #lenotizieinpositivo di Ondawebtv - vnewsita : #LiceoArtistico San Leucio di #Caserta, una giornata di #eventi e porte aperte - cinquewit : Full immersion nelle bellezze delle allieve e degli allievi del liceo San Leucio Vincere con l’arte ogni destino… - ViviCampania : Liceo Artistico San Leucio, una giornata di eventi e porte aperte - - Capuaonline : Al Liceo Artistico San Leucio una giornata di eventi e porte aperte -

CasertaWeb

del Sannio . Sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi ad estrarre dal fiume Sabato, senza autorizzazione, ingenti quantitativi di inerti poi trasportati presso l'impianto di una ...I carabinieri forestali di Montesarchio hanno tratto in arresto, lo scorso 2 giugno, due persone nel Comune didel Sannio (Benevento), un 64enne ed un 40enne, entrambi del posto, intenti ad estrarre, senza autorizzazione ingenti quantitativi di inerti fluviali dal letto del fiume "Sabato" in pieno ... Belvedere di San Leucio, successo per “Vita al Tempo del Codice”. Restano altri due appuntamenti | I carabinieri forestali di Montesarchio hanno tratto in arresto, lo scorso 2 giugno, due persone nel Comune di San Leucio del Sannio (Benevento), un 64enne ed ...Due arresti. E’ il bilancio dell’operazione messa a segno lo scorso 3 giugno dai carabinieri della Forestale di Montesarchio a San Leucio del Sannio. In manette sono finiti un 64enne e un 40enne del p ...