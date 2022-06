Salario minimo: Perantoni, 'destra non provi a fermarlo' (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Ora le destre non provino a bloccare o ad annacquare un risultato storico, l' Italia si deve adeguare al resto d'Europa garantendo salari per una vita dignitosa a chi lavora". Così il presidente della commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni, deputato del Movimento Cinque Stelle. “L'accordo raggiunto in sede europea deve trovare piena attuazione nel nostro Paese dove forze politiche ed economiche già contrastano questa novità. Perciò la battaglia deve continuare, il risultato in sede Eu è solo l'inizio.” Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Ora le destre nonno a bloccare o ad annacquare un risultato storico, l' Italia si deve adeguare al resto d'Europa garantendo salari per una vita dignitosa a chi lavora". Così il presidente della commissione Giustizia della Camera Mario, deputato del Movimento Cinque Stelle. “L'accordo raggiunto in sede europea deve trovare piena attuazione nel nostro Paese dove forze politiche ed economiche già contrastano questa novità. Perciò la battaglia deve continuare, il risultato in sede Eu è solo l'inizio.”

