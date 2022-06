Pirlo riparte dalla Turchia: accordo con il Karagumurk (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo un anno di inattività, la carriera di allenatore di Andrea Pirlo riparte dalla Turchia. L’ex campione del Mondo è molto vicino alla panchina del Karagumurk, club della massima serie turca, e nelle prossime ore firmerà un contratto annuale con opzione sul secondo. Perché Pirlo riparte dalla Turchia? Evidentemente il progetto che gli è stato sottoposto lo ho affascinato particolarmente. Nonostante in questi giorni fosse stato accostato con insistenza alla Cremonese, il Maestro ha optato per una avventura all’estero. È imminente il suo arrivo ad Istanbul dove firmerà il contratto con la società turca dove militano gli italiani Fabio Borini ed Emanuele Viviano. Ancora poche ore e poi il bresciano potrà rilanciare la sua carriera ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 7 giugno 2022) Dopo un anno di inattività, la carriera di allenatore di Andrea. L’ex campione del Mondo è molto vicino alla panchina del, club della massima serie turca, e nelle prossime ore firmerà un contratto annuale con opzione sul secondo. Perché? Evidentemente il progetto che gli è stato sottoposto lo ho affascinato particolarmente. Nonostante in questi giorni fosse stato accostato con insistenza alla Cremonese, il Maestro ha optato per una avventura all’estero. È imminente il suo arrivo ad Istanbul dove firmerà il contratto con la società turca dove militano gli italiani Fabio Borini ed Emanuele Viviano. Ancora poche ore e poi il bresciano potrà rilanciare la sua carriera ...

