Pattinaggio artistico a rotelle, Artistic Skating World Cup 2022: ottimo esordio per Giada Luppi, tripletta azzurra in Solo Dance

Parte benissimo l'avventura internazionale in campo Senior di Giada Luppi. L'atleta bolognese ha vinto nettamente la seconda tappa dell'Artistic Skating World Cup 2022, competizione itinerante di Pattinaggio Artistico a rotelle, andata in scena a Paredes, in Portogallo. L'allieva di Raffaello Melossi, già abbondantemente al comando dopo lo short program, ha consolidato la leadership nel libero proponendo tra i vari elementi due tripli toelooop, combinati rispettivamente con il triplo salchow con il doppio toeloop, un doppio axel e un triplo salchow, anche questo agganciato al doppio toeloop. Ricevendo il maggior riscontro sulle componenti del programma l'azzurra ha quindi conquistato il totale di ...

