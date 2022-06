Pancalli | al lavoro per hub paralimpico in strutture Sapienza Tor di Quinto

(Di martedì 7 giugno 2022) Roma – “Stiamo studiando insieme a Lala possibilità di utilizzare ledell’Università a Tor diper realizzare un ulteriore hub sulla falsariga del Centro di preparazione paralimpica del Tre Fontane, sempre con la collaborazione dei tecnici”. Lo ha detto il presidente del Comitato Italiano, Luca, in apertura della conferenza stampa di presentazione della prima edizione dei Campus estivi paralimpici rivolti a bimbi e ragazzi con disabilità dai 6 ai 25 anni. (Agenzia Dire)

