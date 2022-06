Marina Ovsyannikova: “Cambio cognome in sostegno all’Ucraina” (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Marina Ovsyannikova, la giornalista che ha interrotto il telegiornale russo con una protesta contro la guerra, torna al suo cognome da ragazza, che è ucraino, in segno di sostegno a Kiev. “Non sono ‘una buona russa’, sono ucraina. Come segno di sostegno all’Ucraina voglio cambiare il mio cognome, Ovsyannikov, tornando all’originale Tkachuk”, ha scritto su Facebook, annunciando l’intenzione di lasciare il cognome del marito russo da cui è separata. Di padre ucraino e madre russa, Ovsyannikova è stata brevemente arrestata a marzo in Russia dopo la sua clamorosa protesta, che ha fatto il giro del mondo. Multata e rilasciata è poi emigrata in Germania, dove ora lavora per il quotidiano Die Welt. In Ucraina il fatto che sia ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) –, la giornalista che ha interrotto il telegiornale russo con una protesta contro la guerra, torna al suoda ragazza, che è ucraino, in segno dia Kiev. “Non sono ‘una buona russa’, sono ucraina. Come segno divoglio cambiare il mio, Ovsyannikov, tornando all’originale Tkachuk”, ha scritto su Facebook, annunciando l’intenzione di lasciare ildel marito russo da cui è separata. Di padre ucraino e madre russa,è stata brevemente arrestata a marzo in Russia dopo la sua clamorosa protesta, che ha fatto il giro del mondo. Multata e rilasciata è poi emigrata in Germania, dove ora lavora per il quotidiano Die Welt. In Ucraina il fatto che sia ...

Advertising

zazoomblog : Ultime Notizie – Marina Ovsyannikova: “Cambio cognome in sostegno all’Ucraina” - #Ultime #Notizie #Marina - LocalPage3 : Marina Ovsyannikova: 'Cambio cognome in sostegno all'Ucraina' - lifestyleblogit : Marina Ovsyannikova: 'Cambio cognome in sostegno all'Ucraina' - - italiaserait : Marina Ovsyannikova: “Cambio cognome in sostegno all’Ucraina” - fisco24_info : Marina Ovsyannikova: 'Cambio cognome in sostegno all'Ucraina': (Adnkronos) - La giornalista che ha interrotto il te… -