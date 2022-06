“Ma allora è vero”. Ida Platano, voci azzerate. Nella nuova foto la conferma che tutti aspettavano (Di martedì 7 giugno 2022) Ida Platano a Uomini e Donne anche in futuro? Questa la domanda più ricorrente che sta circolando in queste ore e adesso un gesto, compiuto proprio dalla dama, sembra aver chiarito definitivamente tutto. Una decisione che sarebbe dunque già stata presa. Certo, non è proprio un annuncio ufficiale, ma assomiglia tanto ad un indizio chiaro ed inequivocabile. In questa annata televisiva è successo davvero di tutto con Riccardo Guarnieri, con il quale le strade si sono separate nuovamente. A proposito di Ida Platano e Uomini e Donne, in questi giorni è apparsa una Stories che tanti hanno interpretato come un ricordo amaro e nostalgico. Ha condiviso uno stralcio dell’intervista che ha rilasciato a Verissimo di recente e di sottofondo ha inserito la canzone “Fai rumore” di Diodato la canzone sulle note della quale lei e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Idaa Uomini e Donne anche in futuro? Questa la domanda più ricorrente che sta circolando in queste ore e adesso un gesto, compiuto proprio dalla dama, sembra aver chiarito definitivamente tutto. Una decisione che sarebbe dunque già stata presa. Certo, non è proprio un annuncio ufficiale, ma assomiglia tanto ad un indizio chiaro ed inequivocabile. In questa annata televisiva è successo davdi tutto con Riccardo Guarnieri, con il quale le strade si sono separatemente. A proposito di Idae Uomini e Donne, in questi giorni è apparsa una Stories che tanti hanno interpretato come un ricordo amaro e nostalgico. Ha condiviso uno stralcio dell’intervista che ha rilasciato a Verissimo di recente e di sottofondo ha inserito la canzone “Fai rumore” di Diodato la canzone sulle note della quale lei e ...

