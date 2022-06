M5S | Renzi | “Litigano ogni giorno | non credo arriveranno vivi a elezioni 2023”

(Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – “Torino è una città che dimostra che i grillini dopo che li hai provati li eviti, è un dato di fatto, è successo a Torino, a Roma, al governo nazionale, a Parma è successo in partenza”. Così il leader di Iv, Matteo, a Torino per presentare il suo ultimo libro ‘Il Mostro’. A chi gli faceva notare le prove di alleanza tra Pd e 5 Stelle,ha replicato: “Credete davvero che i Cinque Stelle arrivinoalledel, non vedete chetutti i giorni…”. Secondo“quello che è interessante è che c’è un bel fermento, ci sono sale piene, partecipate, la gente c’è che vuole stare in un’area che non sia né l’area del reddito di cittadinanza né l’area di chi dice usciamo dall’euro”. “Il reddito di cittadinanza è uno scandalo – ...

... come Lega e, sono in fibrillazione sull'ipotesi di inviare nuove armi a Kiev: "Non c'è oggi un ...e Conte. Ma io la Lega all'opposizione che cresce nei sondaggi e lascia campo libero alla ...... ma che ha avuto un suo peso anche nei due referendum costituzionali: quello del 2016 trasformato in una protesta popolare contro Matteoe quello del 2020 trasformato dalin una protesta ... Renzi attacca il M5S e apre a Damilano: «Costruiamo un tetto per chi non è populista» Così il leader di Iv, Matteo Renzi, a Torino per presentare il suo ultimo libro ‘Il Mostro’. A chi gli faceva notare le prove di alleanza tra Pd e 5Stelle, Renzi ha replicato: “Credete davvero che i ...Torino , 7 giu. (askanews) - "Torino è una città che dimostra che i grillini una volta che li hai provati, li eviti". Così Matteo Renzi leader di Italia Viva a Torino per la presentazione del suo libr ...