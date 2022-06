L'uomo che uccise Liberty Valance in 4K UHD, la recensione: un video straordinario, 60 anni e non sentirli (Di martedì 7 giugno 2022) La recensione di L'uomo che uccise Liberty Valance in 4K UHD: edizione a tre dischi distribuita da Koch Media per il capolavoro di John Ford. video strepitoso per un film di 60 anni fa, peccato per alcune sbavature come la mancanza di sottotitoli italiani negli extra. Sono passati sessant'anni dall'uscita di un grande western, un cardine della cinematografia americana che segnò quasi l'avvio del crepuscolo per il genere, almeno inteso nel senso classico, prima di un profondo rinnovamento. Grazie ai miracoli della tecnologia, ora possiamo ammirare il film di John Ford come mai avevamo visto prima. Come vedremo nella recensione di L'uomo che uccise Liberty Valance in 4K ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 giugno 2022) Ladi L'chein 4K UHD: edizione a tre dischi distribuita da Koch Media per il capolavoro di John Ford.strepitoso per un film di 60fa, peccato per alcune sbavature come la mancanza di sottotitoli italiani negli extra. Sono passati sessant'dall'uscita di un grande western, un cardine della cinematografia americana che segnò quasi l'avvio del crepuscolo per il genere, almeno inteso nel senso classico, prima di un profondo rinnovamento. Grazie ai miracoli della tecnologia, ora possiamo ammirare il film di John Ford come mai avevamo visto prima. Come vedremo nelladi L'chein 4K ...

Advertising

gippu1 : È morto un gigante, uno scrittore, un genio, un provocatore, un accompagnatore di pomeriggi europei, notti american… - FrancescoBonif1 : Anche oggi @CarloCalenda attacca Renzi evocando conflitti inesistenti tra business e politica. L’uomo cresciuto in… - RaiCultura : In occasione dell'anniversario della morte di Camillo Benso Conte di Cavour, il #6giugno 1861, l'uomo che ha fatto… - ricotif : RT @ilcupo_m: Torna libero l’uomo che correva con il machete nel quartiere Aurora a Torino ???????? e voi pensate di fermare questo con un refe… - dentinidiyoongi : non è possibile che un uomo COSÌ sia tanto bello e speciale nel cuore non me ne capaciterò mai -