Lotta Under 15 | gli azzurrini conquistano 3 medaglie in Romania

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 7 giugno 2022) 1 oro, 1 argento e 1 bronzo chiudono il Torneo “Ioan Muresan e Valeriu Bularca” della nazionale azzurra15, in trasferta a Cluji-Napoca, in. La medaglia d’oro è stata conquistata da Angela Casarola nei 46 kg, che in finale ha nettamente battuto l’ungherese Anna Klobo sul risultato di 7-0. Argento, invece, per Jacopo Giusti che, nella finalissima, si è purtroppo arreso all’avversario degli 85 kg, il rumeno Techeran sul risultato di 9-7. Il bronzo, infine, se l’è messo al collo Nilo Virgili nei 68 kg di greco-romana. Da segnalare anche il quarto posto di Melissa Doroftei e il quinto di Gabriele Pavone. Ottima la spedizione azzurra in, che ritornerà in Italia on il bottino finale di 3. (fijlkam.it) (foto@fijlkam) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al ...