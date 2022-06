LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Chastreix-Sancy, esame per Roglic, Ayuso e Mas (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELL’ADRIATICA IONICA RACE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro del Delfinato 2022! Dopo due frazioni movimentate e spettacolari, è tempo per il primo arrivo in salita della corsa, dove potremmo iniziare ad avere un’idea sui valori in campo tra gli uomini di classifica. Si riparte dalla vittoria a sorpresa di Alexis Vuillermoz che gli ha permesso di vestire anche la Maglia Gialla, simbolo del primato nella generale. Il percorso di oggi prevede un inizio molto mosso che porterà al primo GPM di ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELL’ADRIATICA IONICA RACE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenuti alladella terzadeldel! Dopo due frazioni movimentate e spettacolari, è tempo per il primoindella corsa, dove potremmo iniziare ad avere un’idea sui valori in campo tra gli uomini di classifica. Si riparte dalla vittoria a sorpresa di Alexis Vuillermoz che gli ha permesso di vestire anche la Maglia Gialla, simbolo del primato nella generale. Il percorso diprevede un inizio molto mosso che porterà al primo GPM di ...

